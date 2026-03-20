Sassuolo, Grosso torna sulla Lazio: "Non abbiamo resistito al loro ritmo"

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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha presentato la partita citando anche la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"I cambi contro il Bologna? Io riesco spesso a portare la cosa positiva. Abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato di avere delle qualità. Nel secondo tempo eravamo sotto nel punteggio a differenza della gara con la Lazio, quindi la modalità di ingresso è stata migliore, a differenza di Roma dove i subentrati dovevano riuscire a resistere ai giri alzati della Lazio. Chi è entrato domenica è stato bravo perché abbiamo creato i presupposti per pareggiare ma è stata una gara che ha dato degli spunti importanti e abbiamo cercato fino alla fine di acciuffarla senza riuscirci".