La Lazio ritrova Romagnoli: Sarri può schierarlo già a Bologna
RASSEGNA STAMPA - Bentornato Alessio Romagnoli. Come vi avevamo già raccontato ieri, il centrale è tornato regolarmente in gruppo negli allenamenti della Lazio a Formello. Smaltito così l’edema che si portava dietro dalla gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, il difensore ha svolto l’intera seduta con i compagni e si candida ora a una maglia già con il Bologna.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Romagnoli è atteso ora dalla prova del nove: se l’allenamento di oggi pomeriggio e la rifinitura di domani mattina dovessero dare risposte positive, il centrale potrebbe ritrovare la titolarità già domenica. Sarri è pronto infatti a ricomporre la coppia con Gila, con Provstgaard che potrebbe quindi accomodarsi in panchina per dare almeno un cambio a gara in corso al tecnico della Lazio, che sarà costretto ancora a schierare Patric in regia.