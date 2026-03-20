Italia, Gattuso verso i playoff Mondiali: possibile chance per Maldini

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RASSEGNA STAMPA - Sei giorni alla gara più importante dell’anno per l’Italia di Gattuso che ha un solo obiettivo: quello di staccare il pass per il Mondiale del 2026.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero gli azzurri convocati dal ct Gattuso saranno 26/28 e, nelle ultime ore, si lavora alla ricerca di chi sarà il sostituto di Mattia Zaccagni. In pole c’è un altro giocatore della Lazio, Daniel Maldini, e con lui anche Orsolini: due nomi spendibili per un eventuale cambio di modulo. Gattuso proporrà anche la novità legata a Palestra, alternativa a Politano.

L’11 che scenderà in campo contro l’Irlanda del Nord appare chiaro: Donnarumma in porta, Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa e con Gatti, Scalvini e Buongiorno pronti a subentrare. Come esterni, oltre a Politano, Palestra e Dimarco Gattuso porterà anche Spinazzola, Pisilli e Frattesi, con Barella, Tonali e Locatelli a chiudere il centrocampo (oltre a Cristante). In attacco la coppia titolare sarà quella formata da Kean e Retegui con Scamacca, Raspadori e Pio Esposito come alternative.

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