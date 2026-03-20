Lazio, l’infermeria è piena: ecco chi può tornare da Sarri dopo la sosta

RASSEGNA STAMPA - Per un Romagnoli che esce c’è uno Zaccagni che entra. Non accenna a svuotarmi l’infermeria di Formello, con una Lazio costretta ancora una volta a convivere con un’emergenza che va avanti ormai dall’inizio del campionato. Sono trentasette gli infortuni stagionali con cui ha dovuto fare i conti Maurizio Sarri, che ora spera di riuscire a recuperare qualche giocatore durante la sosta per le nazionali.

Dopo la gara con il Bologna il campionato si fermerà infatti per una settimana per lasciare spazio agli spareggi per il Mondiale e, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri potrebbe recuperare qualche giocatore. Basic è uno di questi, nonostante sia difficile ipotizzare una tabella di marcia specifica per il croato. Atteso poi anche il recupero di Cataldi, fermo dalla gara con il Sassuolo a causa di una lieve distrazione a carico del soleo sinistro.

Non recupereranno invece Provedel e Rovella: il primo ha finito la stagione, il secondo rischia di imitarlo. Gigot è assente da inizio anno e non ci sono segnali di rientro, quello che invece spera di affrettare il più possibile Zaccagni. Il capitano della Lazio è finito ko per una “lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra” e starà fermo per almeno un mese. Tempi contati quindi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che Sarri spera di poter affrontare con il suo numero dieci.