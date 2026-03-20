Roma - Bologna, Robinio Vaz protesta: "Ci manca un rigore nel finale!"
20.03.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la sconfitta contro il Bologna e la conseguente eliminazione dall'Europa League, l'attaccante della Roma Robinio Vaz ha parlato in zona mista commentando la prestazione della squadra. In particolare ha reclamato un rigore nel finale per il potenziale 4-4. Di seguito le sue parole.
“È un peccato, è stata una partita in cui abbiamo creato tanto. L’avevamo rimessa in piedi, l’ultima situazione per me era fallo, ma l’arbitro non l’ha ritenuta tale. Peccato. Nello spogliatoio non ci siamo parlati. C’era molta amarezza. Champions League? Abbiamo il 100% di possibilità di raggiungerla. Ci impegneremo al massimo e lotteremo fino alla fine per centrare questo obiettivo”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.