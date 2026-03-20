Bologna, Italiano ritrova un titolare verso la Lazio: le ultime
20.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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L'ultima gara prima della sosta. Dopo la vittoria e il passaggio del turno in Europa League battendo la Roma, il Bologna si prepara a ospitare la Lazio in campionato. Italiano dovrà fare i conti con la tanta stanchezza della squadra accumulata dopo i tempi supplementari: i rossoblù dovranno recuperare le energie in meno di 72 ore prima di sfidare i biancocelesti di Sarri. Come riportato da Il Corriere dello Sport, al Dall'Ara il tecnico ritroverà Juan Miranda, squalificato in Europa e a disposizione in Serie A. Per il resto, poi, mancheranno sicuramente Skorupski e De Silvestri, entrambi infortunati.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.