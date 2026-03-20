Fabiani: “Lazio senza Europa? Prevedibile quando si ricostruisce, ma dico che…”

Una stagione senza Europa quasi in archivio e un’altra alle porte che rischia di avere lo stesso copione, a meno che la Lazio non riesca a vincere la Coppa Italia. Anche di questo ha parlato Angelo Fabiani nella lunga intervista concessa a Dazn. Queste le parole del ds biancoceleste in merito: “In una fase di ricostruzione totale, radicale, che sta avvenendo alla Lazio che sta avvenendo da quando io ho assunto la direzione tecnica, pensare di vincere lo scudetto, di centrare immediatamente l’obiettivo Europa, vincere trofei, sarebbe pura utopia”.

Fabiani continua: “Quando si ricostruisce, quando si programma, quando si ha una visione a medio e breve termine, bisogna prevedere che ci possano essere anche queste conseguenze, di non centrare determinati obiettivi. Ma io sono straordinariamente convinto che la Lazio, proprio per il programma e per quello che si è imposta, cioè un nuovo ciclo, non tarderà a diventare una squadra che nel campionato di Serie A potrà competere per le prime cinque posizioni. Questo lo dobbiamo a noi, ai tifosi, all’ambiente”.

Infine, il ds della Lazio chiude lanciando un appello: “Chiedo soltanto un po’ di pazienza, la pazienza che disse Sarri quando assunse il ruolo di allenatore. Disse: ‘Per lavorare con i giovani devo avere pazienza, devo costruire e loro devono assimilare il mio sistema di gioco’. Però ha detto anche: ‘Come porterò pazienza io, chiedo a un po’ tutto l’ambiente di portare pazienza’”.