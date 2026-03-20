Lazio, Fabiani: “Non viviamo bene l’assenza dei tifosi, non dà una buona immagine”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche la protesta dei tifosi e le manifestazioni di dissenso sono tra gli argomenti toccati da Angelo Fabiani nella lunga intervista a Dazn. Queste le parole del direttore sportivo della Lazio, interrogato su come il club stia vivendo l’assenza del tifo allo stadio: “La risposta è scontata: non bene, questo è fuori discussione. Non bene per tanti motivi. Uno su tutti? Se mi metto un attimo nei panni dei calciatori, giocare senza il proprio tifo… fare un gol e andare sotto la propria curva, gioire, questo un po’ gli manca, oggettivamente”.

“Quell’adrenalina che ti trasmette il pubblico, quando stai in campo, che fa ballare il terreno di gioco, è ben diverso dal non averlo” continua Fabiani. “Per cui mi auguro che a stretto giro di posta si possa risolvere anche questa problematica”. Il direttore sportivo della Lazio, quindi, conclude: “Torno a ripetere: giocare senza pubblico non è una bella cosa. Non si dà una buona immagine. Ovviamente non ce l’ho con i tifosi, rispetto il parere di tutti quanti, tifosi e giornalisti”.