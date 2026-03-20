Boksic: "Ho giocato all'Olimpico con la Lazio, sono sicuro che..."

Negli ultimi giorni non si parla d'altro in Croazia se non del nuovo stadio dell'Hajduk Spalato. È stato presentato un progetto per l'attuale struttura del Poljud, che però potrebbe anche essere demolita. A riguardo si è espresso l'ex attaccante della Lazio Alen Boksic, che ai microfoni del portale croato dnevno.hr ha citato anche la sua esperienza nella Capitale. Di seguito le sue parole.

"Ho giocato per l'Hajduk e per alcuni club minori (ride, ndr.). Il nuovo stadio? È una domanda da fare agli esperti. Ora che ci penso e guardo il Poljud (lo stadio attuale dell'Hajduk, ndr.), dico che è un peccato demolirlo. È davvero uno stadio bellissimo, perché non ristrutturarlo e renderlo funzionale? Ho giocato nella Lazio, all'Olimpico: loro adorano quello stadio e non lo demolirebbero mai".