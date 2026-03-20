Cremonese vicina alla cessione? Ci sono due fondi USA interessati
20.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Cremonese può cambiare presto proprietà. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ci sarebbe due gruppi statunitensi interessati al club grigiorosso, attualmente in lotta per la salvezza in Serie A. Uno sarebbe un fondo specializzato sull’intrattenimento, l’altro un club deal di imprenditori americani con a capo l’imprenditore Jamie Welch, che ha già investito nel calcio acquistando lo Yverdon Sport FC, in Svizzera. Al momento, però, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso, come ha scritto lo stesso quotidiano citando un portavoce della società e del gruppo Arvedi, proprietario dal 2007.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.