Roma, esplosione in un casolare al Parco degli Acquedotti: due morti
20.03.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tragedia nella Capitale dove il solaio di un casolare abbandonato al Parco degli Acquedotti è crollato e un uomo e una donna sono morti sotto le macerie. A causare il crollo è stata un’esplosione avvenuta all’interno della struttura, una ex casa cantoniera chiamata il Casale del Sellaretto. Secondo le prime ricostruzioni il cedimento... <<< CROLLO A ROMA >>>
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Jessica Reatini
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