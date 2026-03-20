Roma, Gasperini perde ancora Koné: ecco quanto starà fuori
20.03.2026 18:00 di Christian Gugliotta
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La Roma perde di nuovo Manu Koné. Dopo aver lasciato il campo al 20' della sfida di Europa League contro il Bologna, il centrocampista si è sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Si tratta di una ricaduta dello stesso problema che lo aveva costretto a un precedente stop.
Gasperini dovrà rinunciare al francese per un periodo di circa quattro settimane e, se tutto andasse come previsto, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida del prossimo 18 aprile, nella quale i giallorossi affronteranno l'Atalanta in uno scontro potenzialmente decisivo nella corsa a un posto in Champions League.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.