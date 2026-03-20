Roma | Zona 30, mappa Autovelox e la precedenza da rispettare: multe in arrivo
20.03.2026 19:12 di Giovanni Parterioli
La Zona 30 a Roma è realtà ed iniziano anche le sanzioni. C'è quindi una mappatura di autovelox che è già attiva ma non solo. Secondo quanto riportano le ultime notizie sul mondo auto, non solo non si potrà correre come se fossimo in Formula 1, ma anche andando piano si dovrà stare attenti ad alcuni particolari comportamenti che i vigili sanzioneranno "sul momento". Infatti ci sarà un dispiegamento importante di polizia municipale. Leggi qui di seguito fra le frecce l'articolo completo su >>> ZONA 30 ROMA - AUTOVELOX E MULTE <<<