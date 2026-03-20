WOMEN | Roma, Rossettini: "La Lazio sarà agguerrita, noi abbiamo..."

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Giornata di vigilia in casa di Lazio Women e Roma, sabato andrà in scena il derby al Fersini. Ai microfoni ufficiali del club, l'allenatore delle giallorosse ha presentato l'incontro raccontando anche le sensazioni dello spogliatoio. Le parole di Rossettini: "Abbiamo recuperato energie, sia mentali sia fisiche. Stiamo cercando di recuperare le ragazze che erano ai box e che vogliono essere presenti per il derby come Corelli e Pandini. Continuiamo la nostra preparazione alla partita”.

“Che insegnamento ci portiamo dalle sfide con la Lazio passate? Sono tute difficili, è il derby della Capitale quindi entrambe le squadre vorranno cercare di fare la partita perché noi giochiamo per consolidare il primo posto, loro per entrare nella lotta Champions quindi sarà sicuramente una partita emozionante, bella da vivere e da giocare”.

“Tensione, come va gestita? Sono tutte partite importanti, sono tutte finali. C’è ancora tanto tempo, aspettiamo queste tre gare importanti con la Coppa Italia a fine marzo, per vedere per che cosa possiamo effettivamente lottare concretamente. La partita con la Lazio per noi è la partita, ci apprestiamo ad affrontarla con grande spirito e con la consapevolezza dei risultati ottenuti finora. Sapendo che è un derby contro una squadra agguerrita che sta vivendo un buon momento di forma. Una sfida bellissima che sarà difficile da giocare”.

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