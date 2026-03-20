Italia, Adidas presenta il nuovo Away Kit: le immagini - FOTO
20.03.2026 19:00 di Christian Gugliotta
Adidas ha ufficialmente presentato i nuovi Away Kit delle sue nazionali partner, svelando quello dell'Italia. La maglia da trasferta della selezione vede il ritorno del trifoglio, storico simbolo del brand, e mostra un design che richiama la tradizione sartoriale italiana e la cultura calcistica anni ’90. L'augurio, ora, è di poterla vedere anche al prossimo Mondiale. Di seguito le immagini.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.