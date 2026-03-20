D’Aversa cita la Lazio: “Prima di incontrarla il Milan…”
Giornata di conferenza per Roberto D’Aversa, che con il Torino sfiderà il Milan in questa trentesima giornata di Serie A. Il tecnico dei granata durante le sue risposte ha avuto modo di citare due volte la Lazio.
Prima il riferimento alla squadra di Sarri è arrivato proprio in merito alla recente gara contro il Milan: “Fino alla gara contro la Lazio Allegri era in lotta per lo scudetto e l'obiettivo era entrare in Champions, è un allenatore pragmatico che fa un ottimo calcio”.
Poi, D’Aversa ha citato l’ultima gara tra Lazio e Torino: “Si respira un'aria diversa, ma è dettata dai risultati. Dobbiamo ragionare su cosa abbiamo fatto per ottenere i risultati. Venivamo da una sconfitta e ci aspettava la Lazio, quella lotta non compete al valore di questa squadra ma evidentemente ci sono dei problemi”.