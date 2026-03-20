Lazio, Agostinelli: "Bologna? Sono fiducioso. Tavares sta imparando a..."
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Andrea Agostinelli, che si è proiettato alla prossima partita della Lazio contro il Bologna, reduce dall'ottavo di finale di Europa League vinto contro la Roma. Queste le sue parole:
“Complessivamente il Bologna ha una rosa superiore a quella della Lazio, ma la variabile stanchezza dopo i supplementari giocati ieri contro la Roma può essere un fattore".
"Non sarà facile, ma sono fiducioso che la squadra di Sarri riesca a dare continuità di risultati. Per fare risultato devi segnare. Al Dall’Ara se vuoi uscirne indenne deve prenderti anche dei rischi. La squadra di Italiano, ultimamente, in fase difensiva non sta facendo bene. L’assenza di Zaccagni ha un peso, anche se ultimamente non stava al top della condizione. Un elemento che potrà fare bene è Tavares. Se confermarà la sua crescita è uno di quelli che può far male alla fase difensiva felsinea. Il portoghese sta imparando a gestirsi, ora arriva in buone condizioni a fine gara perchè attacca con qualità al momento giusto”.