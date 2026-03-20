Lazio, Guendouzi su Sarri: "Mi ha insegnato molto"

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L'ex centrocampista biancoceleste Matteo Guendouzi ha rilasciato un'intervista al canale YouTube '10 Numara', nella quale ha parlato anche del suo addio alla Lazio a gennaio. Il francese, inoltre, ha speso delle parole anche su Sarri, menzionandoo tra gli allenatori da cui ha imparato maggiormente nel corso della sua carriera.

"Ho imparato da ogni allenatore che ho avuto. A livello di club, mi sono trovato meglio con Emery all'Arsenal e con Sampaoli al Marsiglia. Ma anche Sarri mi ha insegnato molto. Qui con l'allenatore Tedesco ho già imparato moltissimo in soli due mesi. Lo trovo molto simile a Emery: entrambi sono concentrati sul calcio offensivo, sul possesso palla e sul creare belle azioni. Sanno perfettamente cosa fare a livello tattico e sanno come far migliorare la squadra. Tedesco è davvero un allenatore eccezionale".