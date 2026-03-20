WOMEN | Lazio - Roma, le convocate di Rossettini: out anche Pilgrim
20.03.2026 20:00 di Mauro Rossi
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Giornata di vigilia per la Lazio Women, che sabato 21 marzo alle 18:00 sfiderà al Fersini la Roma in un derby importante anche in termini di classifica per le biancocelesti. Proprio in vista del match la società giallorossa ha diffuso l’elenco delle convocate per la sfida di Formello.
Questo il comunicato del club: “Luca Rossettini ha scelto la lista delle giocatrici per Lazio-Roma, giornata numero 17 di Serie A Women. Ecco le giallorosse convocate per la sfida, in programma sabato 21 marzo alle 18:00: Antoine, Babajide, Baldi, Bergamaschi, Corelli, Csiki, Dorsin, Dragoni, Giugliano, Galli, Greggi, Haavi, Lukasova, Oladipo, Pandini, Piekarska, Soggiu, Testa, Thogersen, Valdezate, Veje, Ventriglia, Viens”.