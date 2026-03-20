Serie A, a Conte basta McTominay: il Napoli supera il Cagliari
20.03.2026 20:30 di Mauro Rossi
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Basta un gol a inizio partita di Scott McTominay, tornato titolare insieme a Kevin de Bruyne dopo cinque mesi, per regalare i tre punti al Napoli. La squadra di Conte passa subito in vantaggio contro il Cagliari e gestisce il match, senza rischiare più di tanto e portando a casa il quarto successo consecutivo. I partenopei così superano momentaneamente il Milan che giocherà la sua gara contro il Torino sabato alle 18:00 e si portano anche a -6 dall’Inter capolista che giocherà domenica sera a Firenze.