Fiore: “Lazio con problemi da inizio anno. Lavoro incredibile di Sarri”

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© foto di Federico Gaetano

È andata in scena oggi la conferenza di presentazione di Operazione Nostalgia, che andrà in scena domenica 28 marzo nella Capitale. Tra i presenti anche Stefano Fiore, che intervistato a margine dell’evento ha parlato anche della Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “La Lazio sta vivendo una stagione nata sicuramente non con auspici importanti. Ci sono stati problemi da subito, era quasi normale che la stagione potesse continuare con questi alti e bassi”.

“È un peccato perché secondo me la squadra ha pagato a lungo questa situazione, ambientale e di mercato, che ha penalizzato la squadra sul campo. Ciò che sta ruotando intorno alla squadra non fa bene. In tutto questo bisogna fare un plauso a Maurizio Sarri che sta facendo un lavoro incredibile, non è facile navigare in questo stato di cose soprattutto senza i tifosi che sono basilari per i giocatori e per lo sport in generale. Tra tutte queste difficoltà c’è ancora addirittura la possibilità di centrare un obiettivo che sarebbe una cosa straordinaria considerando tutte le difficoltà del momento”.