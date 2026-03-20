FORMELLO - Lazio, a Bologna con Romagnoli e senza Zac: c’è un solo dubbio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Un solo dubbio verso Bologna. C’è da scegliere il sostituto di Zaccagni, out un mese per una lesione alla coscia destra. L’ultimo allenamento di sabato mattina servirà a sciogliere il ballottaggio tra Pedro e Noslin. Al momento è in vantaggio lo spagnolo, può tornare dall’inizio al Dall’Ara come in occasione del suo infortunio in Coppa Italia. Il resto del tridente sarà composto da Maldini al centro e Isaksen a destra.

A centrocampo non ci sono grandi margini di manovra, le tante assenze non consentono cambi nel reparto. Senza Basic, Rovella (stagione finita) e Cataldi (rientrerà dopo la sosta), in regia prenderà posto ancora Patric. Con lui Dele-Bashiru e Taylor come mezzali.

Davanti a Motta in porta (Provedel tornerà la prossima stagione), al centro della difesa si rivedrà Romagnoli. Con il Milan era rimasto a riposo per un problema al polpaccio, in settimana ha ripreso regolarmente a lavorare con il gruppo. Insieme a lui giocherà Gila, con Marusic e Nuno Tavares confermati sulle fasce. In panchina domenica ci sarà Ianni a guidare la squadra: Sarri è squalificato.