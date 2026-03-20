WOMEN | Lazio, Piemonte e Goldoni ci provano: le ultime verso il derby
Tutto in una sgambata. Quella che domani mattina la Lazio Women farà a Formello, prima di lanciarsi verso l’attesa del fischio d’inizio della gara in programma alle 18:00 contro la Roma. Gara che vivrà anche un momento importante prima del via, con il capitano Antonietta Castiello che sarà premiata dal club per le 250 presenze con la maglia biancoceleste.
In campo, la posta in palio sarà altissima per una Lazio Women che sogna un’impresa che possa aiutare a tenere vivo l’obiettivo Champions. Qualche segnale di incoraggiamento potrebbe arrivare allora proprio dalla sgambata mattutina in programma domani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Grassadonia potrebbe ritrovare alcune infortunate in vista della gara.
Dopo i fastidi accusati al rientro dagli impegni con la Nazionale, Martina Piemonte potrebbe tornare regolarmente a disposizione del tecnico per la stracittadina. L’attaccante ha ripreso a lavorare in gruppo e svolgerà un provino decisivo domani mattina, come faranno anche Giulia Mancuso ed Eleonora Goldoni. La prima è reduce a sua volta da noie muscolari, la seconda è stata frenata da un problema alla caviglia sinistra che sembrerebbe però ormai superato.
Le tre calciatrici svolgeranno quindi il provino decisivo nella sgambata di domani con le compagne, a quel punto starà a Grassadonia e al suo staff decidere chi convocare per la gara tra Lazio Women e Roma o se evitare di forzare la situazione anche pensando al rush finale di campionato. Sarebbero tre recuperi importanti per le biancocelesti, che invece non avranno ancora a disposizione oltre a Lundin anche Martin, alle prese con un infortunio muscolare accusato a Napoli.