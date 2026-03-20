Fiore: “Italia, siamo più forti e Gattuso è l’uomo giusto. Il rischio…”

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© foto di Federico De Luca

A margine della conferenza di presentazione di Operazione Nostaglia, che andrà in scena il 28 marzo a Roma, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia Stefano Fiore. L’ex calciatore della Lazio ha parlato anche della Nazionale in vista degli spareggi per il Mondiale. Queste le sue parole: “Ci dobbiamo augurare il Mondiale, sappiamo che non sarà facile. L’ultimo weekend non ci ha regalato buone notizie purtroppo, ma ricordiamoci che siamo l’Italia”.

“In qualche modo, magari anche con partite non giocate bene, bisogna assolutamente centrare l’obiettivo perché ne abbiamo bisogno tutti. Restiamo fiduciosi, non è facile ma ce la dobbiamo fare. Per quanto l’avversario poi abbia un suo peso e un suo valore, è con tutto il rispetto affrontare l’Irlanda del Nord che una nazionale più quotata”.

“In questo momento credo che l’aspetto mentale e la pressione che la Nazionale ha dal punto di vista mediatico possa incidere, immagino che Gattuso e tutto lo staff ne siano consapevoli, sarà importante più che tatticamente e tecnicamente preparare la squadra a battaglie sportive. Di questo si tratterà. Poi se mettiamo in campo una certa determinazione con la voglia giusta i valori tecnici potranno essere un fattore, l’Italia sulla carta e non solo è più forte”.

“Gattuso penso sia l’uomo giusto dopo tutto quello che è successo con l’addio di Spalletti. Oltre che un allenatore, per quanto Gattuso sappia fare anche quelllo, penso che la scelta sia ricaduta su di lui perché incarna più di chiunque lo spirito azzurro di chi vuole raggiungere un obiettivo a tutti i costi. Rino ne ha fatto un suo cavallo di battaglia, la voglia di arrivare e non mollare mai lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera. Credo sia la persona giusta per cercare di trasmettere a tutti i giocatori questo senso di responsabilità”.