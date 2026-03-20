Orlando: "Il Milan può accusare il contraccolpo del ko con la Lazio"
20.03.2026 19:30 di Christian Gugliotta
Intervenuto in collegamento TMW Radio, Massimo Orlando è stato chiamato a commentare anche la lotta per il secondo posto. L'ex calciatore ha dato il Napoli come favorita, sostenendo che, nel prossimo match contro il Torino, il Milan potrebbe portarsi dietro le scorie del ko patito all'Olimpico contro la Lazio.
"Il Napoli sembra rinato dopo un momento difficile, ritrova uomini importanti, il Cagliari deve stare attento alla classifica e vedo troppa qualità degli uomini del Napoli. Il Milan col Toro sarà difficile, può esserci il contraccolpo del ko con la Lazio. Io credo che possa arrivargli davanti il Napoli".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.