"Roma ai quarti di Europa League": errore clamoroso del Corriere della Sera - FT
20.03.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Roma è stata eliminata dall'Europa League, ma non per Il Corriere della Sera. Gaffe clamorosa del quotidiano, che ha inserito i giallorossi ai quarti di finale nonostante la sconfitta contro il Bologna. All'Olimpico, infatti, il gol di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare ha buttato fuori la squadra di Gasperini. I rossoblù ad aprile sfideranno gli inglesi dell'Aston Villa: per l'edizione odierna del giornale, invece, la Roma era ancora in gioco, come si vede di spalla sinistra nel programma dei prossimi impegni nelle coppe. Un errore grossolano per quanto riguarda il derby italiano, vinto dal Bologna. Di seguito la foto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.