Lazio: “Diffuse notizie prive di fondamento sul settore giovanile”
“La S.S. Lazio S.p.A. diffida chiunque dal diffondere, pubblicare o rilanciare, attraverso organi di stampa, piattaforme digitali, social media o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, notizie non verificate, parziali o distorte riguardanti presunte sostituzioni di dirigenti all'interno del Settore Giovanile. Negli ultimi giorni sono infatti emerse informazioni filtrate prive di conferma ufficiale, potenzialmente idonee a generare disinformazione, allarmismo e danno reputazionale sia alle persone coinvolte sia all'organizzazione nel suo complesso".
Lo riporta l'account social Piccole Aquile del Settore Giovanile della Lazio. "Si precisa che eventuali decisioni organizzative vengono assunte esclusivamente nelle sedi competenti, che ogni comunicazione ufficiale avverrà tramite i canali istituzionali autorizzati e che qualsiasi anticipazione non confermata deve ritenersi priva di fondamento. Pertanto, si invita formalmente a cessare immediatamente la diffusione di tali notizie, astenersi da ulteriori pubblicazioni speculative o non verificate e rettificare, ove già pubblicate, le informazioni inesatte", prosegue la Lazio.