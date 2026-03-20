Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv dalla 32ª alla 34ª giornata di Serie A
20.03.2026 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lega Serie A ha annunciato tutti gli anticipi e i posticipi dalla 31ª alla 34ª giornata di campionato, insieme alla relativa programmazione televisiva. Ecco tutti i dettagli su dove vedere le partite della Lazio.
32ª giornata
Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45 (DAZN)
33ª giornata
Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18:00 (DAZN)
34ª giornata
Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
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autore
Jessica Reatini
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