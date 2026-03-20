Lazio, Fabiani: “Tavola rotonda con tifosi, media e istituzioni: vi spiego”
Dopo averla ipotizzata nelle scorse settimane Angelo Fabiani torna a parlare di una possibile tavola rotonda che coinvolga tifosi della Lazio, media e istituzioni per spiegare il programma del club. Il ds biancoceleste lo ha ribadito nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Stiamo, nel prossimo futuro, organizzando una tavola rotonda con tutte le componenti che fanno parte del mondo del calcio: media, tifosi, istituzioni… proprio per illustrare loro qual è questo nuovo programma, qual è questo nuovo percorso. Perché alcune volte la gente non capisce. Allora è giunto il momento, con dati oggettivi alla mano, informare tifosi, informare la gente di quello che oggi la Lazio sta facendo. Questo lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo a loro”.