Italia, i convocati di Gattuso per i Playoff Mondiali 2026: la scelta su Maldini
20.03.2026 12:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Proprio in questi minuti, sui canali ufficiali della Nazionale Italiana, è stato condiviso l'elenco dei convocati per i Playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Ecco di seguito la lista completa:
Portieri: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret
Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvin, Spinazzola
Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali
Attaccanti: Chiesa, Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.