Calciomercato Lazio | Per la difesa si guarda in Spagna: tutti i nomi

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Nove giornate di campionato ancora, poi tornerà in scena il mercato. La Lazio, dopo il blocco della scorsa estate, è riuscita a muoversi solamente a gennaio e proseguirà a fine stagione i discorsi rimasti in sospeso. Pedraza, ricorda il Corriere dello Sport, è stato acquistato in inverno ma verrà ufficializzato il 1° luglio. Il terzino del Villarreal arriverà a zero.

Non è il solo giocatore adocchiato in Spagna, sempre a gennaio il club - prosegue il quotidiano - aveva seguito anche Arnau Martinez. Il terzino del Girona ha una clausola di 14 milioni di euro. Nei giorni scorsi sono girate voci anche su Eray Cömert, difensore centrale del Valencia che è in scadenza a giugno. Non solo i biancocelesti lo hanno notato, su di lui ci sono anche Cska Mosca e Osasuna. È turco, ma gioca con la Svizzera. Ha 28 anni. La sua valutazione è legata al fatto che Gila e Romagnoli sono in scadenza nel 2027 e di rinnovo per loro non se n’è parlato, sono intenzionati a lasciare la Capitale. Uno scenario che potrebbe ripetersi per Lazzari e Pellegrini, anche loro in scadenza. L’unico a aver rinnovato è Marusic, gli altri prolungamenti sono ancora bloccati.

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