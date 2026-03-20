Roma, la coreografia della Sud come il logo dell’Agip: gli sfottò social - FOTO
La Roma esce sconfitta dalla sfida di Europa League col Bologna, il match all’Olimpico è stato deciso dalla rete di Cambiaghi arrivata ai tempi supplementari. Lo stadio, seppur gremito, non è riuscito a essere un fattore.
Sta facendo il giro dei social la coreografia della Curva Sud, forse più “creativa” rispetto ai soliti cartoncini gialli e rossi ma che comunque ha dato spunti per un po’ di ironia. C’è chi ha visto nella lupa raffigurata il simbolo dell’Agip, il fornitore di carburanti. “S’è arzata la benzina, ce pensa la Sud” è ciò che si legge e il riferimento è chiaramente al prezzo del carburante che col conflitto in Medio Oriente è cresciuto notevolmente. Qualcun altro ha lavorato più di fantasia, ha rivisto nel simbolo del club il Gramo di Harry Potter, un ‘cane’ non di bell’aspetto che nel fantasy simboleggia la sfortuna.
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