Lazio, Fabiani: “Vi svelo cosa cambierei se potessi tornare indietro”

Lunga intervista concessa da Angelo Fabiani ai microfoni di Dazn. Il direttore sportivo della Lazio ha affrontato diversi temi: dal mercato alla stagione, passando per i tanti infortuni e l’assenza dei tifosi. Tra le questioni affrontate, poi, anche l’ipotetica possibilità di tornare indietro e cambiare qualcosa. Questa la risposta del ds biancoceleste: “La classifica, ovviamente (ride, ndr.). E alcune partite che ci hanno visto immeritatamente perdere, in cui meritavamo qualcosa di diverso”. Ma non solo.

“Mi sarebbe piaciuto vedere all’opera gli effettivi” continua Fabiani, ds della Lazio. “Ci sono state delle partite in cui abbiamo dovuto rinunciare per infortuni o quant’altro finanche a otto calciatori. E mettere su una squadra senza otto titolari l’amaro in bocca un po’ lo lascia. Ma devo dire anche che chi è andato in campo si è dato da fare e hanno fatto bene”.