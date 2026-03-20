Lazio, Nuno Tavares è rinato: ora è una certezza per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alti e bassi, un addio a gennaio che sembrava certo e invece la Lazio, e Sarri, hanno ritrovato Nuno Tavares. L’inizio stagione, per il portoghese, è stato disastroso: 8 gare senza vedere il campo e la certezza di una partenza nella finestra di mercato invernale. Lo voleva il Besiktas, lui voleva l’Arabia Saudita e, alla fine, è rimasto a Formello.

Così, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, Sarri ha deciso di dargli un’altra possibilità e tutto è cambiato da quel calcio di rigore segnato contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. Da quel momento in poi è diventata una presenza fissa e, nelle ultime tre gare, ha conquistato una maglia da titolare con un totale di 19 presenze totali e un 1 assist realizzato.

Il Tavares disattento e spento della prima parte di stagione sembra solo un lontano ricordo tanto che Sarri, ad oggi, lo preferisce a Luca Pellegrini che dal punto di vista difensivo offriva molte più garanzie. Come ha spiegato Sarri in diverse occasioni il cambiamento non è stato fisico ma mentale “Si è ritrovato”, ha detto il tecnico anche dopo la gara contro il Milan.

Tavares non giocava tre partite da titolare e da 90 minuti praticamente dal suo arrivo nella Capitale tra agosto e settembre 2024 e adesso ha la chance, contro il Bologna, di infilare anche la quarta presenza consecutiva, mai successo da quando è a Roma. Insomma la rinascita sembra essere completa e il futuro è ancora tutto da scrivere.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.