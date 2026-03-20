Lazio | Spagna, i convocati di De La Fuente: la decisione su Gila
20.03.2026 11:40 di Christian Gugliotta
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Il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente ha diramato la lista dei calciatori convocati per le amichevoli contro Serbia ed Egitto, in programma rispettivamente 27 e 30 marzo. Nell'elenco non figura Mario Gila che, nonostante il buon rendimento con la Lazio, è rimasto fuori dai 27 selezionati. La prima e unica convocazione del difensore biancoceleste con la Roja risale precisamente a un anno fa, quando lo scorso 20 marzo fu chiamato a sostituire l'infortunato Cubarsì, senza, tuttavia, riuscire a esordire. Di seguito la lista completa.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.