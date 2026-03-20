Calciomercato Lazio | Gila richiesto in Inghilterra e non solo: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Prima il finale di stagione, poi, in casa Lazio, si parlerà di futuro di Mario Gila.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Gila ha il contratto in scadenza nel 2027 e non sembra intenzionato a rinnovare. La società, alla fine del campionato, farà un altro tentativo anche se sarà molto difficile raggiungere l’intesa. Per questo, in caso di mancato rinnovo, il club biancoceleste dovrà guardarsi intorno per provare a monetizzare senza rischiare di arrivare a ridosso della scadenza.

Gila è un giocatore molto apprezzato e se, in Italia, è finito nel mirino di Milan e Inter lo spagnolo piace anche all’estero. Oltre al Real Madrid, che ha comunque il 50% della futura rivendita, c’è anche l’Atletico Madrid e in Premier, oltre a Bournemouth e Leicester ci sarebbe anche l’Aston Villa pronto a mettere sul tavolo 30 milioni.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.