Lazio, Pedro riparte da Bologna: è in pole per sostituire Zaccagni

RASSEGNA STAMPA - Gli infortuni sembravano aver concesso una tregua a Sarri, ma l’emergenza continua. È infinita, da inizio stagione il tecnico deve fare i conti con problemi fisici e ora deve rifarlo con Zaccagni. Il capitano resterà ai box per almeno un mese e così, spiega il Corriere dello Sport, dovrà alternare Pedro e Noslin. Tiene in preallarme Cancellieri e la società spera che trovi spazio il nuovo arrivato, Przyborek.

Pedro, in questa situazione, è l’usato sicuro e ha fatto il vice Zaccagni più di tutti. L’olandese è intermittente e il suo futuro è di nuovo in bilico e l’ex Parma non ha superato il test, il polacco non ha ancora esordito. Il diciannovenne, prosegue il quotidiano, potrà avere qualche chance in corsa nei finali. Maldini, Sarri lo vede centravanti e così, quel buco a sinistra c’è ancora. Il tecnico avrebbe voluto Insigne che, nonostante l’età, la porta la vede ancora. Una situazione delicata, il toscano si aggrappa allo spagnolo per superarla.

L’ex Barcellona si scalda per Bologna, proprio qui si era fatto male il Coppa Italia. È tornato a disposizione il 9 marzo contro il Sassuolo, nei minuti finali come successo anche col Milan. Pedro può riprendersi il posto domenica, la Lazio scenderà in campo al Dall’Ara alle 15. Sta vivendo gli ultimi mesi di contratto, come ricorda il quotidiano, ha già annunciato l’addio. Il primo luglio sarà libero di muoversi come vorrà, è in scadenza, ma non sa cosa farà.

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