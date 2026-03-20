Roma - Bologna, Caressa fa infuriare i tifosi rossoblù: "Imbarazzante"
Il Bologna è riuscito a conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League eliminando la Roma nella gara di ritorno all’Olimpico. Al termine dei tempi regolamentari il risultato era sul 3-3, il match si è deciso ai supplementari col gol di Cambiaghi.
Una serata incredibile per i felsinei e i propri tifosi, ma non sono mancate le polemiche. Sui social sostenitori rossoblù, e non solo, hanno manifestato il loro disappunto per la telecronaca di Sky di Fabio Caressa. Il giornalista, nel commentare l’incontro, si è lasciato particolarmente andare quando si trattava dei giallorossi. Un po’ eccessivo tanto da sembrare un tifoso. “Telecronaca imbarazzante, sembrava di stare su Roma Channel”, “Telecronaca imbarazzante dell’ultrà della Roma”, “Sembrava di stare su Roma TV”, “Proverete a tifare per noi ai quarti o tiferete Aston Villa !? Sky piattaforma vergognosa !”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto al post dell’emittente che ha condiviso il video della rete dell’attaccante del Bologna.
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