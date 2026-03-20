Lazio, Provstgaard in Nazionale: arrivano i complimenti della sua ex squadra

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Nell'arco di una stagione Oliver Provstgaard è riuscito a fare passi talmente grandi che probabilmente neanche lui immaginava di poter compiere. Arrivato alla Lazio lo scorso gennaio, da giovane difensore in rampa di lancio e capitano della Nazionale danese U-21, in poco più di un anno si è conquistato l'affetto e la fiducia del tifo biancoceleste e di un allenatore come Maurizio Sarri, che per lui ha predetto un futuro importante all'inizio della stagione.

Le 17 apparizioni di quest'anno e gli scampoli di partita giocate prima con Baroni e oggi con il Comandante gli hanno permesso di trovare continuità con la Lazio, ma anche in ottica Danimarca. Ed è proprio per merito delle prestazioni messe in scena in biancoceleste che Provstgaard è riuscito a strappare la convocazione con la Nazionale maggiore in vista della prossima sosta per le nazionali.

Convocazione che è stata celebrata sui social anche dal suo ex club, il Velje, che si è complimentato con lui: "Un grande augurio a Oliver Provstgaard e Andreas Jungdal, che sono stati entrambi appena selezionati per la nazionale maschile danese".

Pubblicato il 19/03