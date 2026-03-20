Milan, Allegri parla (ancora) di Lazio: "Vi dico cosa non ha funzionato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della partita contro il Torino, Massimiliano Allegri è tornato a parlare della gara contro la Lazio, in cui i rossoneri sono usciti sconfitti. Ecco allora le parole del tecnico sulla sfida dell'Olimpico:

"La squadra ha fatto 60 punti perché ha lavorato di squadra. Ci sono stati infortuni, soprattutto in avanti. Pensiamo al futuro e non al passato, con la Lazio ci sono stati tanti sbagli tecnici negli ultimi 25 metri. Speriamo di recuperare Loftus-Cheek e Gabbia il prima possibile. Mettiamo gli obiettivi dei singoli al servizio del gruppo, altrimenti rischiamo, dopo otto mesi di lavoro ben fatto, di mettere a rischio il posto Champions.

Contraccolpo? Non ci deve essere. Abbiamo lavorato sui nostri errori e domani speriamo di fare meglio. Con la Lazio nel primo tempo abbiamo preso nove ripartenze, il nostro numero più alto in stagione. Ed è figlia della partita di Cremona, molto spezzata anche quella. Ora torniamo con serenità all'equilibrio".