Milan, Allegri parla (ancora) di Lazio: "Vi dico cosa non ha funzionato"

20.03.2026 14:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Milan, Allegri parla (ancora) di Lazio: "Vi dico cosa non ha funzionato"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della partita contro il Torino, Massimiliano Allegri è tornato a parlare della gara contro la Lazio, in cui i rossoneri sono usciti sconfitti. Ecco allora le parole del tecnico sulla sfida dell'Olimpico:

"La squadra ha fatto 60 punti perché ha lavorato di squadra. Ci sono stati infortuni, soprattutto in avanti. Pensiamo al futuro e non al passato, con la Lazio ci sono stati tanti sbagli tecnici negli ultimi 25 metri. Speriamo di recuperare Loftus-Cheek e Gabbia il prima possibile. Mettiamo gli obiettivi dei singoli al servizio del gruppo, altrimenti rischiamo, dopo otto mesi di lavoro ben fatto, di mettere a rischio il posto Champions.

Contraccolpo? Non ci deve essere. Abbiamo lavorato sui nostri errori e domani speriamo di fare meglio. Con la Lazio nel primo tempo abbiamo preso nove ripartenze, il nostro numero più alto in stagione. Ed è figlia della partita di Cremona, molto spezzata anche quella. Ora torniamo con serenità all'equilibrio".

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.