Lazio, la Polonia chiama Przyborek: convocato con l'U19
Adrian Przyborek lascerà Formello nella prossima sosta per le Nazionali. Il trequartista classe 2007, arrivato a gennaio dal Pogon, è stato convocato dalla Polonia U19 per le gare di qualificazione agli Europei di categoria contro Portogallo, Inghilterra e Serbia. Di seguito tutti i nomi.
Kamil Nowogoński (Górnik Łęczna)
Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok)
Patryk Mazur (Juventus FC)
Konrad Ciszek (Korona Kielce)
Adrian Przyborek (S.S. Lazio)
Jan Leszczyński (Legia Warszawa)
Wojciech Mońka (Lech Poznań)
Kornel Miściur (Liverpool FC)
Krzysztof Fałowski (ŁKS Łódź)
Ede Bright (Motor Lublin)
Fabian Bzdyl (MSK Zilina)
Max Pawłowski (Olimpia Grudziądz)
Antoni Klukowski (Polonia Warszawa)
Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)
Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)
Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)
Michał Perchel (Puszcza Niepołomice)
Mateusz Jeleń (Sandecja Nowy Sącz)
Michał Synoś (Stal Rzeszów)
Dominik Sarapata (Wisła Płock)
Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin)