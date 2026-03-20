Lazio, On. Casini: "Lotito non accetta consigli. Tanti tifosi stanno soffrendo"
20.03.2026 18:30 di Christian Gugliotta
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L'Onorevole Pier Ferdinando Casini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ai quali, oltre a commentare la sfida di Europa League andata in scena tra Roma e Bologna, ha speso delle parole su Claudio Lotito e sulla contestazione messa in atto dai tifosi della Lazio. Queste le sue dichiarazioni:
"Lo conosco bene ed evito di dargli consigli, perché sono inutili. Lotito è una persona simpatica ma assolutamente incapace di avere consigli (ride, ndr). Comunque dico una cosa: io un pochino, anche tramite mio figlio, vivo la lazialità. Devo dire che è una cosa seria la lazialità, ci sono tantissimi tifosi che stanno soffrendo, è triste vedere lo stadio vuoto, fa male anche alla squadra".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.