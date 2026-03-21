Lazio, Provstgaard convocato con la Danimarca. Jungdal: "Vi racconto un retroscena"

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Il commissario tecnico della Danimarca Brian Riemer ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime partite dei playoff per accedere al mondiale. Tra questi, figurano diversi esordienti: c'è anche Oliver Provstgaard, difensore della Lazio che si sta ritagliando il suo spazio nella Capitale. Un altro esordiente nella nazionale maggiore danese è Andreas Jungdal, portiere classe 2002 del Westerlo e con un passato al Velje proprio come Provstgaard.

I due infatti vantano una lunga storia insieme. Quest'estate figuravano tra i protagonisti della nazionale Under 21 che ha impressionato agli Europei, ma la loro amicizia risale a molto tempo prima.

In seguito alla notizia della convocazione, Jungdal ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Bold in cui ha raccontato il suo entusiasmo e parlato del rapporto con Provstgaard, svelando anche un retroscena: "È fantastico. Non ricordo esattamente quando i 'Provst' sono venuti a Vejle. Ma probabilmente abbiamo iniziato a giocare insieme quando avevamo entrambi 12-13 anni. È semplicemente fantastico. Soprattutto perché è la prima volta che stiamo insieme, ora possiamo condividere questa esperienza".

Tuttavia, il portiere danese non è sorpreso che Provstgaard sia stato selezionato per la nazionale maggiore. Dopo un inizio difficile alla Lazio, l'ex capitano del Vejle ha trovato la sua dimensione in Serie A e ha già disputato diverse partite con il club capitolino: "Ultimamente ha fatto molto bene con la Lazio, quindi sapevo che era solo questione di tempo prima che arrivasse in nazionale maggiore. Sarà fantastico vederlo e provare l'emozione di essere per la prima volta tutti insieme con la squadra principale. Ovviamente, è anche una storia fantastica per Vejle".

Poi Jungdal svela un retroscena sulla notizia della convocazione: "Se ho parlato con Provstgaard del ritiro? È stata una serata un po' speciale. L'ho scoperto lunedì sera. Io e 'Provst' spesso ci sediamo e ci scambiamo messaggi su Snapchat. L'abbiamo fatto anche quella sera, ma ovviamente non potevamo dire niente. Non mi era permesso dirgli che ero stato selezionato. Ora immagina se lui non fosse stato selezionato? Ovviamente, sarebbe stato lo stesso anche per lui. Così ci siamo seduti e abbiamo scattato qualche foto insieme. Credo che avesse un sorriso leggermente diverso nelle sue foto, ma non ho voluto chiederglielo".

Jungdal ha quindi dovuto aspettare fino a martedì per scoprire se anche il suo amico Provstgaard avesse visto realizzato un grande sogno con la convocazione in nazionale: "Quando è uscito il bando, gli ho scritto per sapere quando era stato selezionato. Era stato selezionato la sera prima, ma non gli era permesso scrivermelo. Gli ho scritto esattamente la stessa cosa, quindi è stato fantastico. Ovviamente, da allora ci scriviamo continuamente".