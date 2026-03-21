Atalanta, si ferma Scamacca: salterà i playoff Mondiali con l'Italia
21.03.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si ferma Gianluca Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, che lo costringerà a saltare la prossima gara contro il Verona e i playoff Mondiali con l'Italia. Il classe '99, infatti, era stato convocato dal ct Gattuso ma non potrà rispondere la chiamata. Una brutta tegola per la formazione azzurra, già senza Vicario, Vergara e Zaccagni per infortunio.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.