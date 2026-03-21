Lazio, l'infortunio di Zac non cambia i piani: Maldini continua da centravanti
RASSEGNA STAMPA - Niente passi indietro: la scelta di Maurizio Sarri è ormai definitiva. Daniel Maldini sarà impiegato stabilmente da centravanti, anche ora che l’infortunio di Zaccagni lascia scoperta la fascia sinistra, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.
La Lazio lo aveva preso a gennaio proprio per ampliare le soluzioni offensive, ma fin dal suo arrivo a Formello l’allenatore è stato chiaro sul suo ruolo nel 4-3-3. Una decisione che sta dando risposte positive: Maldini è cresciuto partita dopo partita, trovando anche il primo gol in biancoceleste contro il Sassuolo e risultando tra i protagonisti nell’ultima vittoria contro il Milan.
Nessun cambio di programma quindi: anche a Bologna sarà lui il riferimento offensivo. La Lazio punta al terzo successo consecutivo, che permetterebbe di superare gli emiliani in classifica, mentre Maldini cerca continuità e il primo gol in trasferta con la nuova maglia.