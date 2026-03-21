WOMEN | Tutto pronto per il quinto derby stagionale: la Lazio prova il colpaccio
RASSEGNA STAMPA - Quinto derby stagionale (Stadio Fersini, ore 18) tra Lazio e Roma femminile, una sfida che mantiene sempre un fascino speciale ma che questa volta pesa anche tantissimo in classifica. La Roma, capolista, vuole confermare la propria supremazia cittadina, mentre la Lazio, quarta e a un solo punto dalla zona Champions, punta a vincere il primo derby stagionale sfruttando il fattore campo. I precedenti sono nettamente a favore delle giallorosse: tre vittorie e un pareggio.
Cone riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio restano diversi dubbi legati alle condizioni fisiche di alcune giocatrici: Mancuso, Goldoni e soprattutto Piemonte (rientrata dalla Nazionale con un problema muscolare) sono ancora in bilico. Sicuramente assenti Martin e Lundin. Nonostante questo, la squadra arriva con entusiasmo dopo il successo contro il Napoli e punta su aggressività, compattezza e spinta del pubblico.
La Roma, invece, si presenta con una possibile novità importante: il ritorno da titolare di Haavi dopo oltre tre mesi di stop. Rossettini dovrebbe affidarsi a tutte le sue giocatrici migliori per una gara fondamentale nella corsa al titolo, con l’obiettivo di consolidare il primo posto. Anche per le giallorosse, infatti, ogni partita da qui alla fine sarà decisiva.