WOMEN | Lazio - Roma, le convocate di Grassadonia: c’è Piemonte, out Goldoni e Castiello
Recuperi importanti in casa Lazio Women in vista del derby in programma alle 18:00 al Fersini. Come vi avevamo anticipato ieri, il provino odierno ha regalato a mister Grassadonia il recupero di due delle tre calciatrici in dubbio per la gara contro la Roma. Convocate infatti Mancuso e Piemonte, non ce la fa invece Goldoni. Con lei fuori anche Lundin e Martin, oltre a Castiello fermata da un problema muscolare. Tra le convocate anche Sofia Mancini, attaccante classe 2008 della Primavera già aggregata al ritiro estivo. Di seguito l’elenco completo.
“Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di oggi in casa contro la Roma (ore 18:00).
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;
Centrocampiste: Benoit, Cesarini, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Mancini, Le Bihan, Piemonte, Visentin.
Anna Marika Bergman Lundin ed Eleonora Goldoni proseguono il loro protocollo riabilitativo.
Emma Martin Queralt, nel corso della gara contro il Napoli Women, ha subito un infortunio muscolare e non sarà a disposizione per la gara odierna.
Antonietta Castiello non risulta nella lista delle convocate a causa di un problema muscolare”.