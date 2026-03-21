Lazio, Pedro e l'ennesimo obiettivo: quanto manca per eguagliare i gol con il Chelsea
RASSEGNA STAMPA - Con i gol messi a segno contro Fiorentina, Genoa e Juventus, Pedro si conferma uno dei riferimenti offensivi della Lazio: con 3 reti è infatti il secondo miglior marcatore biancoceleste in Serie A, alle spalle del solo Isaksen, fermo a quota 4.
Una stagione meno prolifica dello scorso anno, ma dettata senza dubbio dalla difficoltà generale di questa stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, da qui a fine stagione riuscisse a realizzare altre sei marcature, lo spagnolo arriverebbe a 43 gol complessivi con la maglia della Lazio, raggiungendo il bottino fatto registrare ai tempi del Chelsea. Restano invece lontani i numeri collezionati con il Barcellona, dove ha toccato quota 99.
Per superare il suo record con i Blues, Pedro dovrebbe chiudere la stagione in doppia cifra: un traguardo già centrato due volte nella Capitale. La prima nel suo anno d’esordio, con 9 gol in campionato e uno in Europa League, e poi nella scorsa stagione, la sua migliore in Italia, chiusa con 14 reti complessive tra Serie A e coppe.