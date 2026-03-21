Lazio | Albania, Hysaj convocato per gli impegni di marzo: la lista
21.03.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il ct dell'Albania Sylvinho ha diramato la lista dei giocatori convocati per gli impegni di marzo. Nell'elenco è presente anche il terzino della Lazio Elseid Hysaj, che lascerà Formello e prenderà parte alla gara contro la Polonia, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale. Di seguito tutti i nomi.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.