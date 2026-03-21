Settore giovanile, cinque convocati in casa Lazio: di chi si tratta
Al Centro Sportivo di Formello arrivano ben cinque chiamate internazionali, le provenienze sono Romania, Lituania, Moldavia ed Albania. ma ce n`è una che arriva anche dal Bel Paese. Raul Christian Avram, Carmine Lukas Mennea, Cristian Palancica, Daniele Lulaj e Michele Elena rispondono alle chiamate delle proprie nazionali.
Prima convocazione in assoluto con la Romania per Raul Christian Avram. Il difensore classe 2008 risponde alla chiamata del CT Ion Marin e sarà protagonista con la nazionale Under 18 dal 22 al 31 Marzo per il Round 1 delle qualificazioni dell`Europeo Under 19. La Romania, padrona di casa, sfiderà i pari età di Andorra, Lichtenstein e Danimarca. Grande soddisfazione per l`aquila dell`Under 18 biancoceleste, non sono passate le sue prestazioni.
Carmine Lukas Mennea, capitano della Lituania Under 17, risponde alla convocazione dell`Under 19. L`attaccante biancoceleste classe 2009, fresco di gol nel derby contro la Roma, è stato convocato sotto età dal CT Mindaugas Cepas per il Round 1 delle qualificazioni dell`Europeo Under 19 in programma dal 23 al 31 marzo dove i padroni di casa della Lituania se la vedranno con i pari età di Azerbaigian ed Irlanda del Nord.
Alla chiamata della Nazionale moldava Under 17 risponde Cristian Palancica. In vista del Round 2 - Lega B delle qualificazioni dell`Europeo Under 17, la Moldavia ha organizzato due test match con i pari età dell`Ungheria. Dal 20 al 28 marzo, il difensore biancoceleste classe 2009 è a disposizione del CT Serghei Chirilov.
Daniele Lulaj, torna ad indossare la maglia della Nazionale albanese Under 17. L`accattante classe 2008, vice cannoniere della squadra di Cristian Daniel Ledesma, sarà impegnato dal 23 al 28 Marzo ed insieme alle altre aquile sfida i pari età della Lettonia in due incontri amichevoli.
Si riconferma un punto saldo della Nazionale Italiana Under 16, l`attaccante Michele Elena. Il giocatore biancoceleste classe 2010 risponde ad una nuova chiamata del CT Manuel Pasqual. Gli azzurrini sfidano i pari età della Germania in due partite amichevoli in programma il 27 ed il 30 Marzo allo Stadio Comunale di Caorle (Venezia).